ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на Невском проспекте, 44, напротив станции метро «Гостиный двор». Его зафиксировала камера видеонаблюдения. По данным полиции, 50-летний мужчина на «Субару» совершил наезд на 41-летнего мужчину, лежавшего на проезжей части, — формально он считается пешеходом. Он получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

По предварительной информации, аварии предшествовал инцидент в расположенном неподалеку клубе: в ночь на субботу он был открыт для посетителей, несмотря на ограничительные меры. 41-летний мужчина (тот самый, который позже попал под машину) повздорил в клубе с охранником. Посетитель предположительно был пьяным и буйным, поэтому охранник вывел его на улицу и брызнул ему в лицо из газового баллончика. После этого мужчина вышел на Невский проспект и лег на проезжую часть.

Охранник заведения доставлен в полицию, проводится разбирательство по факту инцидента в клубе. Кроме того, принимаются меры административного реагирования по факту работы клуба в период ограничительных мер.

Напомним, что к действующим сейчас ограничениям скоро добавятся новые. В Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.