FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Посетитель ночного клуба после ссоры с охранником выполз на Невский полежать и попал под машину

К тяжёлому ДТП в центре Петербурга косвенно привело нарушение ограничительных мер, сообщает 5 декабря пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

прессслужба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на Невском проспекте, 44, напротив станции метро «Гостиный двор». Его зафиксировала камера видеонаблюдения. По данным полиции, 50-летний мужчина на «Субару» совершил наезд на 41-летнего мужчину, лежавшего на проезжей части, — формально он считается пешеходом. Он получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

По предварительной информации, аварии предшествовал инцидент в расположенном неподалеку клубе: в ночь на субботу он был открыт для посетителей, несмотря на ограничительные меры. 41-летний мужчина (тот самый, который позже попал под машину) повздорил в клубе с охранником. Посетитель предположительно был пьяным и буйным, поэтому охранник вывел его на улицу и брызнул ему в лицо из газового баллончика. После этого мужчина вышел на Невский проспект и лег на проезжую часть.

Охранник заведения доставлен в полицию, проводится разбирательство по факту инцидента в клубе. Кроме того, принимаются меры административного реагирования по факту работы клуба в период ограничительных мер.

Напомним, что к действующим сейчас ограничениям скоро добавятся новые. В Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

videosokolspb
Субариста конечно очень жаль. Придурка совершенно нет.
Валерий Мазнев
бедняга субарист...И почему из-за этой шелупони из ночных кабаков ( они же элита) страдают нормальные люди....
shushu
Сколько неприятностей теперь у субариста из-за всего этого уродства
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний