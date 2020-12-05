Несчастный случай на полюсе холода в Оймяконе расследует СУ СК по Республике Саха (Якутия).

Как сообщается на сайте управления, ночью 5 декабря в 120 километрах от села Томтор Оймяконского района участковый обнаружил замёрзшую «Тойоту Чайзер». Он открыл её и увидел в салоне двух молодых людей. Один к тому моменту уже умер, а второго, с признаками обморожения, пытаются спасти. Его перевезли в больницу Оймяконского района.

Следователи предполагают, что молодые люди ехали из Якутска в Магадан и ночью при температуре около минус 50 градусов сбились с пути. У машины, как оказалось, был повреждён радиатор.