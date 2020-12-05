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Юноша насмерть замёрз в машине, сбившись с пути в 50-градусный мороз

Несчастный случай на полюсе холода в Оймяконе расследует СУ СК по Республике Саха (Якутия).

Как сообщается на сайте управления, ночью 5 декабря в 120 километрах от села Томтор Оймяконского района участковый обнаружил замёрзшую «Тойоту Чайзер». Он открыл её и увидел в салоне двух молодых людей. Один к тому моменту уже умер, а второго, с признаками обморожения, пытаются спасти. Его перевезли в больницу Оймяконского района.

Следователи предполагают, что молодые люди ехали из Якутска в Магадан и ночью при температуре около минус 50 градусов сбились с пути. У машины, как оказалось, был повреждён радиатор.

Фото: ykt.sledcom.ru

Проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Фото: ykt.sledcom.ru

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Комментарии (16)

maximvf
Держал в машине три литровые канистры: масло, антифриз, тормозуха. Остатки того, что реально залито. Утром открываю багажник: всё жидкое - завёл и поехал, кисель - не поехал. В - 37 на работу спокойно ездил, в - 42 - спасибо, нет.
Японка-праворучка в Сибири была.
Modest_5e4ce41f7533b
Ездил в молодости в областной центр за 200 км. с вязанкой дров на заднем сидении. Да еще колеса на примете держал, если дров не хватит. Безумие в том, что ездил на "Запорожце". При -20 двигатель не перегревался и мощь необыкновенную выдавал.
shushu
холод как на Марсе
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