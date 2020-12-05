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Дочь министра обороны Шойгу стала президентом Федерации триатлона России на безальтернативной основе

Ксения Шойгу, дочь министра обороны России, избрана новым президентом Федерации триатлона России (ФТР).

Как сообщает 5 декабря ТАСС, 29-летняя Шойгу была единственным претендентом на пост главы ФТР. Ее кандидатура была предложена бывшим главой федерации Петром Ивановым, которого ранее избрали президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — прокомментировала Шойгу своё избрание.

Ксения Шойгу также занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка и возглавляет «Лигу героев».

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Комментарии (3)

Петр Петров
и форты востанавливают и по спорту двигаются!!!
Удивительная семья, везде успевают погреться!!!
hal9000
Чё за дурная привычка собак на руках носить..кот чтоли
Чёрт Опасный
Какая одарённая, во всех отношениях, семья!
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