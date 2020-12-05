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В Москве началась вакцинация от ковида. Врач рассказала о возможных реакциях, похожих на болезнь

В Москве на базе городских взрослых поликлиник начали работать кабинеты вакцинации от коронавируса. Сейчас их 70, а к концу года прибавятся ещё 170.

Как сообщает 5 декабря РИА Новости, по словам заммэра столицы Анастасии Раковой, пока привиться могут только люди из группы риска: сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Вакцинация проходит ежедневно с 8:00 до 20:00, запись — за две недели. Используемый препарат — «Спутник V», первая в мире вакцина от COVID-19.

Главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала агентству о возможной реакции организма на вакцину. По её словам, слабость, повышенная сонливость и температура тела до 37 градусов в первые сутки после введения вакцины от коронавируса являются нормой. По её словам, каждый вакцинированный получит листовку, где подробно расписаны возможные нормальные реакции на введение вакцины и что в этом случае делать.

«Как у нас говорят клинические фармакологи, если на любой препарат лекарственный нет никакой реакции, вопрос, препарат ли это. Поэтому и на этот биологический препарат, это вещество, которое формирует иммунитет, могут быть в основном эти три перечисленных явления. Это нормальная реакция, которая уйдет в течение суток», — отметила Шиндряева.

Если симптомы будут усиливаться, стоит обратиться к врачу, «потому что не факт, что это будет связано с прививкой», добавила врач.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России. 14 октября он сообщил о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России планируется зарегистрировать третью вакцину. За первые пять часов с момента открытия электронной записи на прививку в Москве в начале декабря записались пять тысяч человек.

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Комментарии (2)

spb7771250
Фонтанка, перепечатывать про "первую в мире" - это у вас задание такое, от комитета? )
263882091
Уже все умерли что-ли ?)))
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