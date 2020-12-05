Михаил Боярский признался, что жалеет о роли Д’Артаньяна

Петербургский и российский актёр Михаил Боярский, сыгравший роль Д’Артаньяна в фильмах о мушкетерах, рассказал о своем отношении к персонажу.

Как передаёт 5 декабря РИА Новости, актёр относится к персонажу недоброжелательно, считая его скорее отрицательным. «Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего», — цитирует агентство интервью Боярского YouTube-каналу «Зангалис & К».

Попытки переснять картину актёр также оценивает без энтузиазма. «В одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд», — считает он. Своё участие в ремейках «Мушкетёров» он объяснил необходимостью зарабатывать деньги, чтобы кормить семью, отмечается в сообщении.