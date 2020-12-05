За махинации с допингом — до 10 лет. Президент США подписал «Закон Родченкова»

Президент США Дональд Трамп подписал «Закон Родченкова», по которому предусматривается уголовная ответственность за нарушение антидопинговых правил на соревнованиях с участием американских спортсменов. Об этом 5 декабря сообщается на официальном сайте Белого дома.

Закон назван в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2016 году он переехал в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по допинговым нарушениям во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.