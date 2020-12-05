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За махинации с допингом — до 10 лет. Президент США подписал «Закон Родченкова»

Президент США Дональд Трамп подписал «Закон Родченкова», по которому предусматривается уголовная ответственность за нарушение антидопинговых правил на соревнованиях с участием американских спортсменов. Об этом 5 декабря сообщается на официальном сайте Белого дома.

Закон назван в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2016 году он переехал в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по допинговым нарушениям во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Новый закон предусматривает тюремное заключение до 10 лет и штраф до 1 млн долларов. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Теперь Мутко пожизненно невыездной... как и определённая часть спортсменов....
Чёрт Опасный
Надо же... правильный закон.
Хотя и не будет работать, но попытка зачётная.
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