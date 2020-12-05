Полиция Петербурга провела профилактический рейд в Московском районе. Ее сотрудники искали так называемые «резиновые» квартиры и тех, кто арендует их с нарушением миграционного законодательства.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 5 декабря, в работе были задействованы 70 участковых. Им удалось проверить 2,5 тысячи квартир в 99 жилых домах. Три оказались «резиновыми». Мигранты массово проживали на Заозёрной улице, Витебском проспекте и улице Орджоникидзе.