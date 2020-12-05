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Полицейские нашли «резиновые» квартиры на юге Петербурга. Главк показывает одну из них

Полиция Петербурга провела профилактический рейд в Московском районе. Ее сотрудники искали так называемые «резиновые» квартиры и тех, кто арендует их с нарушением миграционного законодательства.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 5 декабря, в работе были задействованы 70 участковых. Им удалось проверить 2,5 тысячи квартир в 99 жилых домах. Три оказались «резиновыми». Мигранты массово проживали на Заозёрной улице, Витебском проспекте и улице Орджоникидзе.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу

По итогам рейда 13 иностранцев попали в отдел полиции из-за нарушения миграционного законодательства, девять – за мелкое хулиганство и еще один за распитие алкоголя в общественном месте.

Петербургская полиция проводит подобные мероприятия регулярно. Несколько недель назад аналогичные проходили в Приморском и Красносельском районах.

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Комментарии (6)

Zizipop
Интервью почему подполковник давал без маски? Да и другие на видео такие же.
bodystyler777
На видео я лично не увидел "резиновую" квартиру. Потом,в рабочих домах так же живут люди как и эмигранты. Не смешно?
hal9000
В эти резиновые квартиры надо загонять дезинсекцию..и пусть все обрабатывают...иначе клопы тараканы и прочие членистоногие расползутся по всему дому если уже не расползлись...
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