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Зимы пока не будет. Тёплый циклон возвращает Петербург в ноябрь

В выходные в Петербурге ожидается хорошая погода — для начала декабря. Снега и сильного ветра не будет, разве что гололедица, в воскресенье даже может выглянуть солнце.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 декабря в городе будет преобладать облачная погода, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью было до минус 1 градуса, днём — плюс 1–3.

Возвращение в первую декаду ноября Петербургу обеспечил тёплый сектор циклона, выходящего на север Скандинавии. Именно он делает погоду облачной и довольно ветреной, объясняет ведущий специалист ООО «Центр «Фобос» Михаил Леус.

Завтра, 6 декабря, ожидается облачная, днём с прояснениями погода и плюсовая температура.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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