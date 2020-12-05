Конгрессмены США приняли законопроект о легализации марихуаны на федеральном уровне. Это назвали историческим моментом

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который декриминализирует марихуану сразу по всей стране. Демократам предсказывают победу только на первом этапе.



Исключить марихуану из списка запрещенных веществ было решено палатой представителей 5 декабря. Почти все демократы, которых большинство, проголосовали за, почти все республиканцы против. СМИ отмечают, что это исторический момент и ранее на федеральном уровне такие вопросы не поднимались.



Однако вероятность того, что закон будет принят, мала. На пути у него сенат, в котором большинство республиканцев.

