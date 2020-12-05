Неизвестные хакеры устроили кибератаку на интернет-провайдеров, обслуживающих сеть постаматов PickPoint. Сообщения о самораскрывающихся ячейках поступали из разных городов России 4 декабря.
В сервисе уточнили, что атака затронула порядка четверти от общего числа постаматов. Сбой был зафиксирован в 15:06 по Москве, указано на сайте PickPoint. Представитель компании сообщил ТАСС, что большую часть постаматов, подвергшихся атаке, удалось отключить, и заказы в них открыты не были.
«Восстановление сети уже идет, но оно требует физического присутствия на точках и времени», — передает агентство слова представителя PickPoint.
PickPoint — крупнейший сервис постаматов, не связанный напрямую с одним онлайн-ритейлером. Компания обслуживает порядка 4,8 тыс. установок с ячейками для заказов. Есть они и в Петербурге, больше пятисот точек.