FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

У тысяч постаматов PickPoint сами собой открылись ящики. В сервисе говорят о хакерской атаке

Неизвестные хакеры устроили кибератаку на интернет-провайдеров, обслуживающих сеть постаматов PickPoint. Сообщения о самораскрывающихся ячейках поступали из разных городов России 4 декабря.

В сервисе уточнили, что атака затронула порядка четверти от общего числа постаматов. Сбой был зафиксирован в 15:06 по Москве, указано на сайте PickPoint. Представитель компании сообщил ТАСС, что большую часть постаматов, подвергшихся атаке, удалось отключить, и заказы в них открыты не были.

«Восстановление сети уже идет, но оно требует физического присутствия на точках и времени», — передает агентство слова представителя PickPoint.

PickPoint — крупнейший сервис постаматов, не связанный напрямую с одним онлайн-ритейлером. Компания обслуживает порядка 4,8 тыс. установок с ячейками для заказов. Есть они и в Петербурге, больше пятисот точек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Читатель111
После оптимизации, в т.ч здравоохранения, основной идеей страны стала цифровизация. А сколько на этом пути уязвимостей будет - в геометрической прогрессии...и отрасль уже не одна, а все охватываются... Лишиться бандерольки это радость, радость что не все потеряно.
killbeachtrash
Инста-блочеры ворвались в ряды пишущих на "фонтанке"...4,8 ( четыре целых восемь десятых АВТОМАТОВ). Сразу видно- ЕГЭ человек сдавал точно.
Агроном аэродрома
Какие подлые хакеры... Не зря говорят - не выкатывай обновлений в пятницу, не взлетит...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний