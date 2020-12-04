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Дорогая жизнь. Инфляция в России по итогам декабря может стать максимальной с 2016 года

Министерство экономического развития считает, что в декабре инфляция в России останется на уровне ноября и составит 0,6–0,7%. Годовая же инфляция по итогам последнего месяца, по прогнозу минэкономики, ускорится до 4,6–4,8% с 4,4% в ноябре.

Об этом говорится в обзоре «Карта инфляций», опубликованном 4 декабря. «В декабре сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать наметившаяся со второй половины ноября стабилизация на валютном рынке. Вместе с тем ценовая ситуация в продовольственном сегменте будет во многом определяться конъюнктурой мировых рынков сельскохозяйственной продукции»,— говорится в документе.

Согласно прогнозу, инфляция в РФ в 2020 году может на целый процентный пункт превысить официальный прогноз правительства в 3,8%, а также прогноз Центробанка (3,9–4,2%) и стать максимальной с 2016 года. Тогда годовой рост цен составил 5,4%.

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