Дорогая жизнь. Инфляция в России по итогам декабря может стать максимальной с 2016 года

Министерство экономического развития считает, что в декабре инфляция в России останется на уровне ноября и составит 0,6–0,7%. Годовая же инфляция по итогам последнего месяца, по прогнозу минэкономики, ускорится до 4,6–4,8% с 4,4% в ноябре.

Об этом говорится в обзоре «Карта инфляций», опубликованном 4 декабря. «В декабре сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать наметившаяся со второй половины ноября стабилизация на валютном рынке. Вместе с тем ценовая ситуация в продовольственном сегменте будет во многом определяться конъюнктурой мировых рынков сельскохозяйственной продукции»,— говорится в документе.