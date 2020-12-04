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«Лада Веста» сбила ребёнка на пешеходном переходе у ТЦ «Жемчужная плаза»

Подросток попал под колёса машины в Красносельском района Петербурга. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях 4 декабря.

«Сбили парня на пешеходном переходе, у ТЦ «Жемчужная Плаза». Лежит, не двигается», — написал автор поста и приложил фото.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что в 18.39 у дома №49 по Петергофскому шоссе автомобиль «Лада Веста» сбил 13-летнего мальчика. Ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

© Фонтанка.Ру

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