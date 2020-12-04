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ГУП «ТЭК» обновил 7 метров трубопровода на Удельном проспекте

В 59 зданиях Выборгского района Петербурга скоро должна стать тёплыми батареи. С опережением срока на 2 часа ГУП «ТЭК» завершил ремонтные работы в района дома №31 по Удельному проспекту.

Как рассказали 4 декабря в пресс-службе предприятия, бригаде пришлось заменить 7 метров износившейся трубы. В зоне дефекта находились 34 жилых дома и 25 иных зданий. В данный момент проводится запитка системы теплоснабжения.

© Фонтанка.Ру

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