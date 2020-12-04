Реставрация Юсуповского дворца проводится в рамках подпрограммы «Наследие» городской программы «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге». В этом году работы проводили на втором этаже, над Мавританской гостиной. Специалисты отреставрировали Кабинет княгини (Малая белая гостиная), Туалетная (Фарфоровый будуар), Ванная и Персидская (Восточный будуар).

В Петербурге завершили реставрацию парадных интерьеров Юсуповского дворца — кабинета княгини, Фарфорового и Восточного будуаров. Об этом 4 декабря рассказал комитет по охране памятников Петербурга.

«Кабинет княгини — один из самых известных интерьеров дворца. Именно в этом кабинете на знаменитом портрете, хранящемся сейчас в Русском музее, Валентин Серов запечатлел княгиню Зинаиду Николаевну Юсупову», — прокомментировал глава комитета по охране памятников Сергей Макаров.



Покои Зинаиды Ивановны, затем Татьяны Александровны, а позже Зинаиды Николаевны Юсуповых располагались в северо-западной части второго этажа в течение всего XIX века. Автор интерьеров — русский зодчий Ипполит Монигетти.



Специалисты обновили позолоту и лепной декор с последующей окраской колерами, которые были обнаружены в результате натурных исследований. Во всех помещениях по правила реставрации сохранены ленточные расчистки.



В кабинете специалисты поработали над живописными вставками плафона, а в Персидской — над художественным оформлением стен. Реставраторы воссоздали альфрейную роспись восточной стены Ванной в виде цветных филенок, воспользовавшись историческими образцами, которые нашли при расчистке. Также были восстановлены оконные и дверные заполнения и их историческая фурнитура, люстры, настенные бра и паркетные полы.

