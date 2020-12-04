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Кабинет княгини и Восточный будуар. Как выглядят парадные интерьеры Юсуповского дворца после реставрации

В Петербурге завершили реставрацию парадных интерьеров Юсуповского дворца — кабинета княгини, Фарфорового и Восточного будуаров. Об этом 4 декабря рассказал комитет по охране памятников Петербурга.

Реставрация Юсуповского дворца проводится в рамках подпрограммы «Наследие» городской программы «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге». В этом году работы проводили на втором этаже, над Мавританской гостиной. Специалисты отреставрировали Кабинет княгини (Малая белая гостиная), Туалетная (Фарфоровый будуар), Ванная и Персидская (Восточный будуар).

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП

«Кабинет княгини — один из самых известных интерьеров дворца. Именно в этом кабинете на знаменитом портрете, хранящемся сейчас в Русском музее, Валентин Серов запечатлел княгиню Зинаиду Николаевну Юсупову», — прокомментировал глава комитета по охране памятников Сергей Макаров.

Покои Зинаиды Ивановны, затем Татьяны Александровны, а позже Зинаиды Николаевны Юсуповых располагались в северо-западной части второго этажа в течение всего XIX века. Автор интерьеров — русский зодчий Ипполит Монигетти.

Специалисты обновили позолоту и лепной декор с последующей окраской колерами, которые были обнаружены в результате натурных исследований. Во всех помещениях по правила реставрации сохранены ленточные расчистки.

В кабинете специалисты поработали над живописными вставками плафона, а в Персидской — над художественным оформлением стен. Реставраторы воссоздали альфрейную роспись восточной стены Ванной в виде цветных филенок, воспользовавшись историческими образцами, которые нашли при расчистке. Также были восстановлены оконные и дверные заполнения и их историческая фурнитура, люстры, настенные бра и паркетные полы.

Напомним, в прошлом году «Фонтанка» показывала итоги предыдущего этапа реставрации: гостиной княгини Ирины, ванной комнаты, комнаты для драгоценностей и комнаты при бассейне Феликса Юсупова.

Дворец Юсуповых — памятник федерального значения. Ансамбль возвели в XVIII — начале XIX века. Феликс и племянница императора Николая II Ирина Романова стали супругами в феврале 1914 года. Для отделки дворца Юсупов пригласил молодых выпускников Академии художеств: архитектора Андрея Белобородова, художников Сергея Чехонина и Николая Тырсу, Владимира Конашевича. Дворец супруги покинули в 1916 году.

В перечень подпрограммы «Наследие» попали 64 объекта, в том числе памятник императору Николаю I, дача Громова, дом Монферрана, Казанский собор, Спасо-Преображенский собор, Буддийский храм.

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