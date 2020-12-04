Проникшую через границу санкционку таможенники отловили уже на прилавках. Четверть тонны молочных и мясных продуктов из Европы на столы петербуржцев так и не попадут.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, Кузнечный и Мальцевский рынки не прошли проверку на отсутствие в продаже продуктов, которые находятся под эмбарго.