Проникшую через границу санкционку таможенники отловили уже на прилавках. Четверть тонны молочных и мясных продуктов из Европы на столы петербуржцев так и не попадут.
Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, Кузнечный и Мальцевский рынки не прошли проверку на отсутствие в продаже продуктов, которые находятся под эмбарго.
У торговцев нашли сыры, сырную продукцию, масло и колбасные изделия, которые проделали путь из Германии, Италии, Финляндии, Нидерландов, Польши и других стран Европейского союза. Всего в ходе рейда нашли и изъяли 250 кг продуктов. Что с ними стало дальше, в ведомстве не уточнили.
О том, как санкционный сыр попадает в Россию в эпоху закрытых границ, «Фонтанка» писала ранее.