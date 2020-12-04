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Четверть тонны санкционного сыра изъяли на Кузнечном и Мальцевском рынках

Проникшую через границу санкционку таможенники отловили уже на прилавках. Четверть тонны молочных и мясных продуктов из Европы на столы петербуржцев так и не попадут.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, Кузнечный и Мальцевский рынки не прошли проверку на отсутствие в продаже продуктов, которые находятся под эмбарго.

Фото: Отдел по связям с общественностью СЗТУ
Фото: Отдел по связям с общественностью СЗТУ

У торговцев нашли сыры, сырную продукцию, масло и колбасные изделия, которые проделали путь из Германии, Италии, Финляндии, Нидерландов, Польши и других стран Европейского союза. Всего в ходе рейда нашли и изъяли 250 кг продуктов. Что с ними стало дальше, в ведомстве не уточнили.

О том, как санкционный сыр попадает в Россию в эпоху закрытых границ, «Фонтанка» писала ранее.

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Комментарии (11)

Kezevo
Они против нас санкции , аресты счетов, компаний итд
МЫ- нельзя их сыр жрать ..... духовненько
Kezevo
21 век, в расии на рынке нашли санкционный сыр! Ввезенный из европы, его есть запрещено! жрите свой скрепный духовный патриотичный сырный продукт из пальмухи.
Vovan P
Захотели поесть вот и изъяли, голодают чиновники :)
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