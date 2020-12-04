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ДТП на М-10, где пострадали дети, попало на видео. Камера записала, как грузовик отфутболил «Опель» в фуру

Момент столкновения двух грузовых и одного легкового автомобиля на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти попал на камеру наблюдения. В аварии пострадали три человека, двое из которых — дети.

На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как контейнеровоз Volvo останавливается за стоящим фургоном, следом подъезжает легковой «Опель», плавно тормозя, а когда большегруз снова начинает движение, сзади на скорости прилетает еще один грузовик («Хёндэ») и врезается в легковую. Затем, протащив перед собой Opel, Hyundai отворачивает вправо, а легковая, которую разворачивает поперек дороги, врезается пассажирской стороной в фуру.

Авария, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, произошла 4 декабря около 9:20 на 624-м километре трассы М-10, в Рябово. Травмы средней тяжести получили три человека: один взрослый (со слов очевидцев, женщина) и двое детей в возрасте 8 и 16 лет.

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Комментарии (2)

SoloWand
Горизонт завален
Иван 2пырьев
Уже второе ДТП снятое из этого дома
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