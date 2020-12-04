Момент столкновения двух грузовых и одного легкового автомобиля на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти попал на камеру наблюдения. В аварии пострадали три человека, двое из которых — дети.



На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как контейнеровоз Volvo останавливается за стоящим фургоном, следом подъезжает легковой «Опель», плавно тормозя, а когда большегруз снова начинает движение, сзади на скорости прилетает еще один грузовик («Хёндэ») и врезается в легковую. Затем, протащив перед собой Opel, Hyundai отворачивает вправо, а легковая, которую разворачивает поперек дороги, врезается пассажирской стороной в фуру.