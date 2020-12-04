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COVID-19 не сможет похитить Рождество. Санта-Клаус пообещал доставить подарки, несмотря на закрытые границы

МИД Финляндии заявил, что коронавирус не повлияет на передвижения Санта-Клауса по миру.

«Господин Клаус по дипломатическим каналам связался со всеми странами мира. Все они без исключения заверили, что ограничения на поездки, связанные с COVID-19, не распространяются на летающих оленей, если они тянут полные подарков сани. Водитель таких саней автоматически получает временное освобождение от ограничений», — сообщает 4 декабря министерство иностранных дел Финляндии.

Санта-Клаус невосприимчив к болезням, однако он пообещал соблюдать все коронавирусные ограничения. Таким образом он хочет подать хороший пример детям и взрослым. «В этот раз мы должны отпраздновать Рождество безопасно, тщательно следуя рекомендациям», — заявил зимний волшебник из Лапландии.

Санта-Клаус заверил, что все подарки в 2020 году будут доставлены.

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