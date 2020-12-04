Торговля поддельными отрицательными тестами на коронавирус в Москве стала уголовным делом. «Фонтанка» писала о таких же справках в Петербурге

По факту продажи поддельных справок об отсутствии коронавируса в Москве возбудили уголовное дело. Об этом 4 декабря сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.
По данным информационного агентства, дело возбудили из-за распространения фальшивых справок с печатями частной лаборатории «Гемотест».
МВД начало проверку продажи поддельных справок с результатами тестов на COVID-19 после того, как об этом написали московские журналисты. Издание Daily Storm, в частности, сообщало, что телефоны продавцов легко найти в интернете, а за деньги организации обещают предоставить официальный документ с QR-кодом и внести результаты в базу лаборатории «Гемотест».
«Фонтанка» в октябре подробно рассказывала о том, как поддельными справками с отрицательными тестами на коронавирус торгуют в Петербурге. Цены варьируются в пределах от 500 до 3000 рублей, на документах ставят подписи и печати лабораторий «Инвитро» и «Лабтест». Кроме того, как выяснила «Фонтанка», с помощью подобных бумаг можно попасть в регионы России, где действуют ограничения, а также выписаться у врача. Однако о проверках на данный момент ничего не известно.