Два больших автобуса не смогли разъехаться в Московском районе Петербурга днем 4 декабря. Они немного помяли друг друга и усыпали грязью проезжую часть.



ДТП произошло на Московском проспекте, около станции метро «Московская», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», автобус № 187 подъезжал к остановке, и в этот момент автобус № 150 коммерческого перевозчика (по данным «Организатора перевозок», маршрут обслуживает АО «Третий парк») совершил с ним касательное столкновение.