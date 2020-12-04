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Тяжеловесы сошлись в борьбе за остановку: у станции метро «Московская» столкнулись два автобуса

Два больших автобуса не смогли разъехаться в Московском районе Петербурга днем 4 декабря. Они немного помяли друг друга и усыпали грязью проезжую часть.

ДТП произошло на Московском проспекте, около станции метро «Московская», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», автобус № 187 подъезжал к остановке, и в этот момент автобус № 150 коммерческого перевозчика (по данным «Организатора перевозок», маршрут обслуживает АО «Третий парк») совершил с ним касательное столкновение.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В результате аварии никто не пострадал. На фото видно, что у автобуса 150-го маршрута в результате столкновения разбито стекло и оторвана накладка колесной арки. А заодно, похоже, и обтряслась грязь с днища.

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