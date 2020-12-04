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За ссадину на колене инспектора и аттракцион на угнанном «Пассате» петербуржец получил срок в колонии

Чуть больше двух лет в колонии строгого режима предстоит провести жителю Петербурга после атмосферной поездки на чужом автомобиле. Добрым словом его не вспомнят ни работодатель, ни соседи, ни инспектор, которого он тащил за машиной.

О приговоре 4 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов. Виновным в захвате чужого автомобиля без цели хищения и насилии над представителем власти Московский райсуд признал 47-летнего Александра Левченко. В сентябре он оставил без Volkswagen Passat своего работодателя, для которого выполнял малярные работы на проспекте Народного Ополчения.

Выпитое перед этим спиртное только подстегнуло, поездка вышла запоминающейся. Через сутки Passat с Левченко за рулём остановили на Звёздной. Маляр был всё ещё нетрезв и к общению не расположен. Он вдавил газ, инспектора патрульно-постовой службы, который держался за оконный проём, протащило по земле. Примерно через километр машину заблокировали во дворах.

Полицейский получил ссадину в области правого коленного сустава (голени), что квалифицировали как насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Левченко, как оказалось, уже был осуждён за угон. Он во всём признался, раскаялся. К новому суду смягчающих обстоятельств не прибавилось: мужчина официально не трудоустроен, женой, детьми и пожилыми родственниками на иждивении не обременён. Тяжело не болеет и, похоже, беспокоит соседей — по месту жительства его охарактеризовали отрицательно. Суд назначил 2 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

260650801
Ну, а че, переживет ковид на казенных харчах... Авторитетом вернется, типа ментов на коленях таскал за собой...
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