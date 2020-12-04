За ссадину на колене инспектора и аттракцион на угнанном «Пассате» петербуржец получил срок в колонии

О приговоре 4 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов. Виновным в захвате чужого автомобиля без цели хищения и насилии над представителем власти Московский райсуд признал 47-летнего Александра Левченко. В сентябре он оставил без Volkswagen Passat своего работодателя, для которого выполнял малярные работы на проспекте Народного Ополчения.

Чуть больше двух лет в колонии строгого режима предстоит провести жителю Петербурга после атмосферной поездки на чужом автомобиле. Добрым словом его не вспомнят ни работодатель, ни соседи, ни инспектор, которого он тащил за машиной.

Выпитое перед этим спиртное только подстегнуло, поездка вышла запоминающейся. Через сутки Passat с Левченко за рулём остановили на Звёздной. Маляр был всё ещё нетрезв и к общению не расположен. Он вдавил газ, инспектора патрульно-постовой службы, который держался за оконный проём, протащило по земле. Примерно через километр машину заблокировали во дворах.

Полицейский получил ссадину в области правого коленного сустава (голени), что квалифицировали как насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Левченко, как оказалось, уже был осуждён за угон. Он во всём признался, раскаялся. К новому суду смягчающих обстоятельств не прибавилось: мужчина официально не трудоустроен, женой, детьми и пожилыми родственниками на иждивении не обременён. Тяжело не болеет и, похоже, беспокоит соседей — по месту жительства его охарактеризовали отрицательно. Суд назначил 2 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.