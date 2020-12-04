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Доллар на торгах продолжает сдавать позиции, евро по-прежнему выше 90 рублей

Биржевой курс американской валюты опустился до 74 рублей.

Доллар в ходе торгов на бирже потерял почти 50 копеек. В 15.20 за американскую валюты давали 73,99 рубля. Последний раз биржевой курс опускался ниже этой психологически важной отметки 2 сентября.

Евро, в свою очередь, упал до 90,05 рубля. Нефть марки Brent торгуется выше 49 долларов за баррель.

Курсы ЦБ на выходные и понедельник оказались чуть выше биржевых. Так, евро стоит 90,26, а доллар — 74,25.

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Комментарии (5)

Печенеги и половцы
Рубль ждёт начала помощи Беларуси, чтобы мордой в снег упасть.
Piter Russo
Во всем виноват Трамп?
Men13
Доллар вновь обнищал до безобразия! Ну сколько это может продолжатся?)
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