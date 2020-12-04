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Роботы-манипуляторы и умные машины. Нефтяники и энергетики с 2021 года смогут инвестировать в студенческие стартапы

Петербургский акселератор EnergyLab (объединение студентов-предпринимателей) предложил нефтяникам и высокотехнологичным компаниям инвестировать в геотермальную энергетику, плавучие солнечные панели и переработку мусора.

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, привлекать деньги в свои проекты стартапы начнут уже в 2021 году. Оценка студенческих инициатив ляжет на плечи экспертов из «Газпром нефти», Saudi Aramco, StartupDrive, фонда The Untitled ventures и ГК «ЭФКО».

В первом раунде жюри выделило несколько серьезных проектов, среди которых применение покрытий из эпоксидной смолы для защиты подводного оборудования от обрастания.

В числе идей также прозвучали: сеть из 110 солнечных панелей на понтонах от инженеров; от разработчиков — автоматизированный комплекс сортировки мусора и кейсы по применению переработанного пластика в строительстве, лакокрасочной промышленности и упаковке товаров. Еще один стартап — роботы-манипуляторы для ремонта линий электропередачи.

Напомним, год назад «Газпром нефть» реализовала крупный проект в сфере фотовольтаики с петербургским научно-техническим центром тонкоплёночных технологий, построив первую в Омской области солнечную электростанцию мощностью 1 МВт.

В июне 2020-го в Минобрнауки предложили приравнять стартапы к дипломным работам. Условия простые: проект должен соответствовать специальности, которую получает студент. Предполагалось, что инициатива может стартовать с 2021 года.

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Комментарии (1)

260551481
В офшоры инвестировать становится опасно, Байден не Трамп...
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