Роботы-манипуляторы и умные машины. Нефтяники и энергетики с 2021 года смогут инвестировать в студенческие стартапы

Петербургский акселератор EnergyLab (объединение студентов-предпринимателей) предложил нефтяникам и высокотехнологичным компаниям инвестировать в геотермальную энергетику, плавучие солнечные панели и переработку мусора.

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, привлекать деньги в свои проекты стартапы начнут уже в 2021 году. Оценка студенческих инициатив ляжет на плечи экспертов из «Газпром нефти», Saudi Aramco, StartupDrive, фонда The Untitled ventures и ГК «ЭФКО».

В первом раунде жюри выделило несколько серьезных проектов, среди которых применение покрытий из эпоксидной смолы для защиты подводного оборудования от обрастания.