Минпросвещения: Каждый пятый школьник учится дистанционно

Более 20% российских школьников, по данным Министерства просвещения, сейчас учатся с применением дистанционных технологий.
Как передаёт 4 декабря ТАСС, как заявил статс-секретарь — замминистра просвещения Андрей Корнеев, система общего образования «столкнулась с серьезными вызовами».
«В настоящее время 20% обучающихся в школах вынуждены обучаться с применением дистанционных образовательных технологий, — сказал Корнеев на совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти. — Еще раз напомню, что это временная, вынужденная мера. Все мы ждем, чтобы обучающиеся вернулись к привычному всем формату обучения».