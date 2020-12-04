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Минпросвещения: Каждый пятый школьник учится дистанционно

Более 20% российских школьников, по данным Министерства просвещения, сейчас учатся с применением дистанционных технологий.

Как передаёт 4 декабря ТАСС, как заявил статс-секретарь — замминистра просвещения Андрей Корнеев, система общего образования «столкнулась с серьезными вызовами».

«В настоящее время 20% обучающихся в школах вынуждены обучаться с применением дистанционных образовательных технологий, — сказал Корнеев на совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти. — Еще раз напомню, что это временная, вынужденная мера. Все мы ждем, чтобы обучающиеся вернулись к привычному всем формату обучения».

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Комментарии (3)

efela
С учетом того, что в Москве проживает 10% населения страны, не удивительно.
doorbal_
каждый пятый школьник вырастет невеждой
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