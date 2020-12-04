Психофизиолог расскажет, можно ли переселить сознание в компьютер

У неандертальца мозг был больше нашего. Но комбинаций в нашем мозге больше, чем атомов во вселенной, — и мы самонадеянно рассчитываем создать искусственный мозг? 9 декабря в «Прямой речи» онлайн слушаем лекцию профессора МГУ Александра Каплана «Взломать мозг человека. Возможно ли переселить сознание в компьютер?». 12+
Из фантастики мы уже приблизительно знаем, как это будет. Сознание переселяют в какую-нибудь техническую штуковину или в облако данных — и человек становится бессмертным. Тела нет — умирать просто нечему. Или так: вам, допустим, нужно крепко подумать, вы подключаетесь к какой-то искусственной думалке — и решение найдено. Большая часть фантастики — уже реальность: силой мысли можно двигать вещи — например, подавать мысленный сигнал протезу; в лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ создали технологию, которая помогает неговорящим и обездвиженным силой мысли набирать текст на экране компьютера. Но когда мы увидим на экране сами мысли — визуализированные? Для этого надо всего лишь понять, как мозг кодирует информацию, и научиться ее декодировать. А вот с этим большущая загвоздка. Однако Александр Каплан верит в симбиоз мозга и компьютера: человеческий мозг, который эволюционировал миллионы лет, сейчас столкнулся с такими объемами информации, под которые, видимо, не был заточен. Может, отсюда рост всевозможных психических расстройств?
О том, как ученые видят слаженную работу естественного интеллекта и искусственного, узнаем на лекции 9 декабря в 19.30.
Александра Шеромова