«Окно в Европу» привезет в Выборг фильмы про якутов, героев и потерянные руки

Всю неделю, с 7 по 13 декабря, в Выборге будет проходить фестиваль «Окно в Европу» — обычно летний форум в этом году переехал на зиму, хотя в остальном остался неизменным.

Откроется он спортивной драмой Николая Хомерики («977», «Ледокол») «Белый снег» — историей лыжницы Елены Вяльбе. 12+

Во вторник в 11.30 можно будет увидеть документальную ленту «Верните мои руки» — о сибирском враче, который работает над восстановлением потерянных в результате несчастных случаев пальцев рук и кистей. 12+



Фото: oknofest.com/

В среду в 22.00 покажут один из хитов нынешней программы — победителя «Кинотавра», якутскую ленту «Пугало» Дмитрия Давыдова, мистическую драму о знахарке и ее переживаниях. 16+



Фото: oknofest.com/

В четверг в 22.00 есть шанс посмотреть «Блокадный дневник» Андрея Зайцева — фильм, даже трейлер которого стал причиной волны ненависти и обвинений в искажении истории. Режиссер поставил перед собой задачу вовсе невыполнимую: реконструировать на экране атмосферу, воздух, звуки «смертного времени», первой и самой страшной блокады. 12+



Фото: oknofest.com/

В пятницу в 14.30 — куда менее спорный участник конкурса, «Назад, в степь, к сарматам», новая работа классика, автора «Холодного лета 53-го» Александра Прошкина. 12+



Фото: oknofest.com/

В этот же день в 17.00 будет возможность посмотреть еще один безусловный хит — «Черный снег» (да, на «Окне» будет и «белый» и этот — два «снега») якута Степана Бурнашева. Северное кино вообще, кажется, закрепилось на позиции главного отечественного натурпродукта, а тут все еще построено на впечатляющей (и много раз использованной в якутских лентах) национальной специфике. Главный герой — дальнобойщик, который возит к отдаленные села водку и меняет ее там на мясо, чтобы продавать его в городе. Но однажды его машина глохнет; на севере, при минус сорока, — это верная смерть, никто не рискнет останавливаться и помогать (сам может заглохнуть). 16+



Фото: oknofest.com/

Закроет фестиваль 13 декабря в 20.30 фильм, который сможет поспорить с «Блокадным дневником» за звание самого спорного — и наверняка победит. Патриотический блокбастер «Зоя», о Зое Космодемьянской. 16+

Подробное расписание смотрите на сайте фестиваля.

Иван Чувиляев

