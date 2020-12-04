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Вооруженные люди из Украины хотели перейти российскую границу. Пограничникам пришлось стрелять

Российские пограничники пресекли попытку вооруженных людей незаконно проникнуть в РФ из Украины.

«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными», — цитирует 4 декабря заявление ФСБ РИА Новости.

При попытке задержания нарушители воспользовались оружием. Российские пограничники открыли ответный огонь. Один нарушитель был ликвидирован, а двое других скрылись на украинской территории.

О личностях вооруженных людей не сообщается.

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Комментарии (12)

Агроном аэродрома
Так тож беженцы с непризнанных народных республик с гуманитарной помощью в родную гавань возвращались.
Владислав Гольянов
Что значит "ликвидирован"? Раньше писали проще - убит.
hal9000
На Украине украинцев то уже нет..сброд всякий ..украинцы все у нас или в Европе давно...
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