«Повний локдаун» из-за коронавируса введут на Украине с января

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов определился с датами введения жестких ограничений из-за коронавируса.

«Минздрав предлагает правительству ввести жесткий карантин с начала января сроком на три недели. Вводить полный локдаун до конца декабря нет необходимости, поскольку медицинская система страны пока выдерживает нагрузку», — написал 4 декабря Максим Степанов на своей станице в Facebook.



По его словам, в январе на Украине может произойти скачок заболевших, поэтому целесообразно ввести ограничительные меры. Он призвал подготовиться к этому периоду.