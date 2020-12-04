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«Повний локдаун» из-за коронавируса введут на Украине с января

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов определился с датами введения жестких ограничений из-за коронавируса.

«Минздрав предлагает правительству ввести жесткий карантин с начала января сроком на три недели. Вводить полный локдаун до конца декабря нет необходимости, поскольку медицинская система страны пока выдерживает нагрузку», — написал 4 декабря Максим Степанов на своей станице в Facebook.

По его словам, в январе на Украине может произойти скачок заболевших, поэтому целесообразно ввести ограничительные меры. Он призвал подготовиться к этому периоду.

«Врачи понимают, что с января и в течение февраля ожидается сезонный пик заболеваемости гриппом. Это приведет и к серьезной нагрузке на медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19», — отметил Степанов.

С начала пандемии на Украине выявили уже 788 тысяч заболевших коронавирусом. В начале декабря СМИ писали о сложной ситуации в украинских больницах, где пациенты якобы дерутся за кислород.

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