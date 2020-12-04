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Назад к истокам. Одна из железнодорожных станций в Петербурге поменяла название

Платформа «Можайская» Октябрьской железной дороги на территории Красносельского района Санкт-Петербурга поменяла название.

Как сообщает 4 декабря пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», теперь эта остановка называется «Дудергоф». Название внесено в системы продажи билетов, билетные автоматы и мобильные приложения.

Переименование связано с возвращением исторического названия, которое станция носила с момента открытия в 1879 году по 1950 год. Так назывался район Красного Села. Duderhof это шведское слово, при этом советский историк и топонимист А. И. Попов связывал его с саамским douddar — возвышенность.

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Комментарии (9)

ProstoZloy
Жду - не дождусь когда и городу вернут "историческое название". Вот только какое: Ниен, Нотебург, Тиль, Ландскрона, Костина, Вихтула, Невское Устье, Мысово Городище?... До какой тьмы веков копать будем?
DmitrySpb79
Я допустим могу понять, что не нужно в стране столько улиц Ленина, площадей Ленина и памятников Ленина. Но чем провинился изобретатель самолетов Можайский? Уже не говорю про то, что жил он до революции, и к СССР отношения вообще не имел.
Игорь1974
Можайскую заменить на Дудергоф, могут только люди с "ДУДЕРГОФОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА". Заняться нечем.
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