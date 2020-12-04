FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заболела коронавирусом и пропустит Кубок России

Еще один российский фигурист заболел коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР), действующая чемпионка Европы Алена Косторная сдала положительный тест на COVID-19. Из-за этого фигуристка пропустит пятый этап Кубка России, который стартует 5 декабря в Москве. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно.

Ранее из-за болезни с московского этапа Кубка России снялись чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Анастасия Гулякова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Трусова с 5 падениями точно победит теперь....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний