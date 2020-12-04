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В Петербурге почти 60 новых смертей от коронавируса

За последние сутки в Петербурге подтвердили 57 смертей от коронавируса, накануне их было на дюжину больше. Такие данные приводит оперативный штаб на 4 декабря.

Таким образом, общее число умерших за весь период пандемии в Петербурге достигло 5 725 человек. В России скончались 42 176 заболевших, из них 569 смертей добавили за минувший день.

Первенство по суточному приросту второй день удерживает Москва: там зарегистрировали 77 смертей. Петербург — второй, на третьем месте — Московская область, где скончались 33 человека. В Ленобласти зафиксировано пять умерших.

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Комментарии (3)

Василий Марущак
Даже не знаю что и предпринять, может туалеты в ТРК закрыть?...
Или не нет, вот так: Ограничить режим работы общественных туалетов с 9-00 до 19-00, кроме туалетов на вокзалах, в смольном, и районных администраций.
Sibir_5e4d67bbb7aea
Странная статистика.. Судя по ноябрю, у нас в городе лечат только по понедельникам (-20), в остальные дни смертность в 3-4 раза выше....
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