В Петербурге почти 60 новых смертей от коронавируса

За последние сутки в Петербурге подтвердили 57 смертей от коронавируса, накануне их было на дюжину больше. Такие данные приводит оперативный штаб на 4 декабря.

Таким образом, общее число умерших за весь период пандемии в Петербурге достигло 5 725 человек. В России скончались 42 176 заболевших, из них 569 смертей добавили за минувший день.

Первенство по суточному приросту второй день удерживает Москва: там зарегистрировали 77 смертей. Петербург — второй, на третьем месте — Московская область, где скончались 33 человека. В Ленобласти зафиксировано пять умерших.