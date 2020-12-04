FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Неизвестный облил «Тойоту» в Юнтолово, она вспыхнула, а вместе с ней и «Джип». На Шуваловском полыхала «ГАЗель»

В Приморском районе Петербурга по ночам горят автомобили. Две машины полыхали в ночь на 3 декабря — после того, как неизвестный человек облил одну из них жидкостью, еще один автомобиль загорелся в ночь на 4 декабря.

Как стало известно «Фонтанке», около 4 часов утра у дома 53, корпус 4, по Юнтоловскому проспекту произошло возгорание автомобилей Toyota Corolla и Jeep Compass. В результате «Тойота» сгорела полностью, а «Джип» — частично. Пострадавших в пожаре нет.

Камера видеонаблюдения засняла, как в 3:42 неизвестный гражданин подошел к «Тойоте» и облил ее зажигательной жидкостью из канистры. Спустя 30 секунд у машины загорелась передняя часть. Известно, что «Королла» 2005 года выпуска принадлежит 36-летнему жителю Великого Новгорода. Пострадавший за компанию «Джип» 2012 года принадлежит 50-летней петербурженке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

В ночь на 4 декабря у дома 59, корпус 2, по Шуваловскому проспекту сгорела «ГАЗель», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места происшествия видно, как у грузового фургона полыхает кузов.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Serg_I
Граждане, храните машины на охраняемых стоянках!!! Или ночуйте внутри машины...
hedgehog_
не зря там зоопарк хотели открыть. видимо обезьян с гранатой завели заранее.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний