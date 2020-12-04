В Приморском районе Петербурга по ночам горят автомобили. Две машины полыхали в ночь на 3 декабря — после того, как неизвестный человек облил одну из них жидкостью, еще один автомобиль загорелся в ночь на 4 декабря.
Как стало известно «Фонтанке», около 4 часов утра у дома 53, корпус 4, по Юнтоловскому проспекту произошло возгорание автомобилей Toyota Corolla и Jeep Compass. В результате «Тойота» сгорела полностью, а «Джип» — частично. Пострадавших в пожаре нет.
Камера видеонаблюдения засняла, как в 3:42 неизвестный гражданин подошел к «Тойоте» и облил ее зажигательной жидкостью из канистры. Спустя 30 секунд у машины загорелась передняя часть. Известно, что «Королла» 2005 года выпуска принадлежит 36-летнему жителю Великого Новгорода. Пострадавший за компанию «Джип» 2012 года принадлежит 50-летней петербурженке.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
В ночь на 4 декабря у дома 59, корпус 2, по Шуваловскому проспекту сгорела «ГАЗель», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места происшествия видно, как у грузового фургона полыхает кузов.