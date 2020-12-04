В Приморском районе Петербурга по ночам горят автомобили. Две машины полыхали в ночь на 3 декабря — после того, как неизвестный человек облил одну из них жидкостью, еще один автомобиль загорелся в ночь на 4 декабря.

Как стало известно «Фонтанке», около 4 часов утра у дома 53, корпус 4, по Юнтоловскому проспекту произошло возгорание автомобилей Toyota Corolla и Jeep Compass. В результате «Тойота» сгорела полностью, а «Джип» — частично. Пострадавших в пожаре нет.

Камера видеонаблюдения засняла, как в 3:42 неизвестный гражданин подошел к «Тойоте» и облил ее зажигательной жидкостью из канистры. Спустя 30 секунд у машины загорелась передняя часть. Известно, что «Королла» 2005 года выпуска принадлежит 36-летнему жителю Великого Новгорода. Пострадавший за компанию «Джип» 2012 года принадлежит 50-летней петербурженке.