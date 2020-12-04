В Пушкине нашли тела трёх человек. Их сгубил декабрьский холод

Желание согреться в начале зимы закончилось гибелью трёх человек в Пушкинском районе Петербурга. Их нашли в бытовке, рядом догорал костёр.



Как стало известно Иа «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 декабря, экстренные службы были стянуты на Сапёрную, 63, в Пушкине накануне около половины восьмого вечера после звонка горожанина. Его привлек дымок из металлического вагончика рядом с войсковой частью.

В бытовке обнаружили троих мужчин среднего возраста в нескольких слоях одежды. Помощь медиков им уже была не нужна. Вероятная причина смерти была там же — помещение обогревали, разжигая костёр в тазу. Ожогов у умерших не было, у двоих при себе оказались документы — на имя 53-летнего новосибирца и 48-летнего белоруса.