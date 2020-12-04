FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Пушкине нашли тела трёх человек. Их сгубил декабрьский холод

Желание согреться в начале зимы закончилось гибелью трёх человек в Пушкинском районе Петербурга. Их нашли в бытовке, рядом догорал костёр.

Как стало известно Иа «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 декабря, экстренные службы были стянуты на Сапёрную, 63, в Пушкине накануне около половины восьмого вечера после звонка горожанина. Его привлек дымок из металлического вагончика рядом с войсковой частью.

В бытовке обнаружили троих мужчин среднего возраста в нескольких слоях одежды. Помощь медиков им уже была не нужна. Вероятная причина смерти была там же — помещение обогревали, разжигая костёр в тазу. Ожогов у умерших не было, у двоих при себе оказались документы — на имя 53-летнего новосибирца и 48-летнего белоруса.

Предполагается, что мужчины отравились угарным газом. Их тела переданы в морг, точную причину гибели установят судмедэксперты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

261697121
Три мудреца в одном тазу
В заплыв отправились в грозу
Прочнее был бы старый таз
Длиннее был бы мой рассказ
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний