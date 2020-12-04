Один и тот же «Боинг» дважды за день совершил экстренную посадку в Новосибирске

В ночь на 4 декабря в новосибирском аэропорту Толмачёво экстренно приземлился грузовой Boеing 747, вылетевший в Чанджоу (КНР), а после полудня — второй раз.

Как сообщает NGS, у самолёта возникли проблемы с шасси, поэтому командир принял решение о вынужденной посадке. На борту было только четыре члена экипажа. Затем самолёт вылетел второй раз, и снова сработала сигнализация о неисправности шасси. Он выработал топливо и благополучно приземлился в 12:09 по местному времени. Никто не пострадал.