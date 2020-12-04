Пациенты с COVID-19 на Украине, как пишут СМИ, «ползут к окнам» и дерутся за кислород

В больницах Николаевской области на Украине очень тяжелая ситуация с кислородом для больных COVID-19: по словам журналистов, она близка к критической.

Как передаёт 4 декабря РИА Новости со ссылкой на местное издание «Обозреватель», в некоторых медучреждениях заняты все койки, не хватает медицинского персонала и кислорода. Многие врачи увольняются или собираются это сделать.

«Нужно менять кислородные маски: кому-то стало легче — дай подышать другому. Один лежит с сатурацией ниже 80 и смотрит, как его сосед дышит кислородом. Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать», — приводит издание слова медсестры реанимационного отделения одной из больниц.