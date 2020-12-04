Пациенты с COVID-19 на Украине, как пишут СМИ, «ползут к окнам» и дерутся за кислород

В больницах Николаевской области на Украине очень тяжелая ситуация с кислородом для больных COVID-19: по словам журналистов, она близка к критической.
Как передаёт 4 декабря РИА Новости со ссылкой на местное издание «Обозреватель», в некоторых медучреждениях заняты все койки, не хватает медицинского персонала и кислорода. Многие врачи увольняются или собираются это сделать.
«Нужно менять кислородные маски: кому-то стало легче — дай подышать другому. Один лежит с сатурацией ниже 80 и смотрит, как его сосед дышит кислородом. Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать», — приводит издание слова медсестры реанимационного отделения одной из больниц.
Медперсонал, по словам бывшей пациентки, делает всё возможное, но наличие кислорода от них не зависит. «Порой дышали несколько человек по очереди по 10–15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило», — рассказывает вылечившаяся женщина.
Семейный врач из Николаева сравнил свой рабочий день с «адом». «Очереди под дверями, половина из них не записаны на прием, потому что уже нет мест. Пристроить пациента в больницу очень сложно», — рассказал он.
«Фонтанка» уже писала о ситуации с украинской медициной. Волонтёры жаловались, что тяжелобольным дают дышать кислородом всего по 15 минут в день.
По данным минздрава Украины, число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в стране превысило 700 тысяч, более 335 тысяч человек выздоровели, 12 тысяч умерли. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключает, что в стране могут ввести тотальный карантин на новогодние праздники.