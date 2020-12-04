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Каршеринг, «сев на пузо», остановил трамваи и автобусы на Лиговском

Утром 4 декабря в Петербурге не везёт общественному транспорту. На улице Руставели стояли автобусы, а в центре города водитель легковой машины помешал трамваям.

На Ново-каменном мосту через Обводный канал «каршеринг сел на пузо и остановил трамваи», - рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На выделенной полосе с рельсами на Лиговском проспекте скопилась очередь из множества трамваев и автобусов.

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» сообщили, что движение было восстановлено в 7:07.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (7)

Bogdan
Нужно запретить Каршеринг в таком виде в котором он сейчас есть..Еду как хочу. Паркуюсь как хочу и где хочу. Нельзя допускать к управлению людей которые и ездить не умеют зато наглости больше чем нужно.
Макс Никольский
лично у меня к каршерингу нет вопросов: пока не будет всестороннего (как владельцев, так и правоохранителей) и внятного контроля за аккаунтами + использованием, этот беспредел будет ширится и множиться.
У меня вопрос только к автору видео: он правда считает, что это нормально и безопасно: ехать в левой полосе со смартфоном в руке на скорости (примерно) 60-70км/ч? или как всегда: "ну а чё, я же никому не мешаю?!"
sektor7
Что он хотел достичь по итогу своего маневра, какие версии
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