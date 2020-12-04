В проект оборонного бюджета США вошли новые санкции против «Северного потока-2»

Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в который входят расширенные санкции против газопровода Nord Stream 2.
Как сообщает 4 декабря РИА Новости, власти собираются распространить санкции на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода. При введении ограничений теперь необходимо консультироваться с рядом других стран. Кроме того, президент США получил право снимать ограничения против того или иного лица, исходя из национальных интересов.
В конце ноября суда, участвующие в прокладке «Северного потока-2», вернулись из Германии в Россию. Тогда же сертификатор проекта — норвежская Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) — вышел из него из-за угрозы санкций, предусмотренных PEESA. Однако в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявка уже рассматривается.