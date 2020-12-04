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В проект оборонного бюджета США вошли новые санкции против «Северного потока-2»

Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в который входят расширенные санкции против газопровода Nord Stream 2.

Как сообщает 4 декабря РИА Новости, власти собираются распространить санкции на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода. При введении ограничений теперь необходимо консультироваться с рядом других стран. Кроме того, президент США получил право снимать ограничения против того или иного лица, исходя из национальных интересов.

В конце ноября суда, участвующие в прокладке «Северного потока-2», вернулись из Германии в Россию. Тогда же сертификатор проекта — норвежская Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) — вышел из него из-за угрозы санкций, предусмотренных PEESA. Однако в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявка уже рассматривается.

Газопровод «Северный поток-2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре Вашингтон расширил санкции в отношении «Северного потока-2», распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода. На прошлой неделе немецкое агентство DPA сообщило, что американские власти связываются с европейскими компаниями, участвующими в проекте, и предупреждают их об угрозе санкций.

В октябре Восточный комитет немецкой экономики выразил обеспокоенность по поводу планов введения США новых экстерриториальных санкций против «Северного потока-2» и призвал отказаться от этих намерений. В середине ноября правительство Германии вновь обозначило перед США свою позицию о том, что экстерриториальные санкции против проекта неприемлемы. В Берлине также заявили, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.

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