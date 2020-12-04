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Иммунолог объяснил, как коронавирус распространяется внутри семьи

Если в семье один человек заразился коронавирусом, это не означает, что переболеют все. Что делать, если ваш близкий подхватил ковид, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Симптомы COVID-19 проявляются не сразу после заражения, если вообще проявляются. Пока их нет, человек спокойно общается с родными и знакомыми, и в большинстве случаев это для них неопасно. Дело в том, что между заражением и заболеванием есть большая разница, объяснил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik, опубликованном 4 декабря.

«В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает, и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19. Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50», — отметил врач.

По его словам, человек заболевает, если у него ослаблена иммунная защита, например он замёрз, перенервничал или злоупотреблял алкоголем. Даже совместное пребывание на карантине с заболевшим не даёт стопроцентную вероятность заражения. Надо только выполнять простые правила предосторожности.

«Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные «разбежались по углам», мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально», — уверен иммунолог.

По данным Университета Хопкинса, к утру 4 декабря мск в мире COVID-19 подтверждён у 65,2 миллиона человек, умерли от него 1,5 миллиона человек.

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Комментарии (2)

261896911
Конгениальные выводы и рекомендации!
260551481
Четырбок, Болибок, что ни хохол то провидец...
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