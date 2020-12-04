Карантинный центр «Велес» 4 декабря показал моменты из новой жизни львёнка «Зевса», доставленного недавно. Зверь уже осваивается в новых интерьерах и вовсю проявляет свою кошачью сущность.



На кадрах Зевс грызёт мягкие игрушки, но, как отмечают сотрудники центра, больше сосёт их. Малыша окружили заботой и вниманием, развлекать его тоже не забывают. В одном из роликов он играет с поясом от халата.

