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Львёнок Зевс осваивается в центре «Велес». Он играет с поясом и по-кошачьи гадит на диван

Карантинный центр «Велес» 4 декабря показал моменты из новой жизни львёнка «Зевса», доставленного недавно. Зверь уже осваивается в новых интерьерах и вовсю проявляет свою кошачью сущность.

На кадрах Зевс грызёт мягкие игрушки, но, как отмечают сотрудники центра, больше сосёт их. Малыша окружили заботой и вниманием, развлекать его тоже не забывают. В одном из роликов он играет с поясом от халата.

Судя по всему, Зевс тянется к работникам «Велеса». В коротком видео он сидит на диване, а затем начинает делать свои кошачьи «дела». Сперва сотрудница подумала, что он метит территорию, ловко пристроившись к мягкой спинке мебели, но затем выяснилось, что лев задумал нечто большее.

Четырехмесячный Зевс прибыл в Ленобласть несколько дней назад. Малыша подарили заводчики диких животных из Новосибирска. В Центре уже находятся три взрослые львицы – Эльза, Симона и Киара, так что новобранец имеет все шансы возглавить этот прайд.

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