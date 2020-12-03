Полиция проводит проверку после смерти женщины под колёсами «Рено Дастер» в Ленобласти. Об этом 3 декабря сообщает ГУ МВД по региону.



По предварительным данным, около 18.25 60-летняя пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу в Мяглово. В этот момент её сбил 40-летний мужчина на «Дастере». В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как пишут в соцсетях очевидцы, в этом месте довольно темно, а «зебра» еле видна.