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В Мяглово «Дастер» сбил пенсионерку на «зебре». Женщина скончалась на месте

Полиция проводит проверку после смерти женщины под колёсами «Рено Дастер» в Ленобласти. Об этом 3 декабря сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, около 18.25 60-летняя пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу в Мяглово. В этот момент её сбил 40-летний мужчина на «Дастере». В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пишут в соцсетях очевидцы, в этом месте довольно темно, а «зебра» еле видна.

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Комментарии (3)

Лариса Меркушева
Убрать все "зебры"-потенциальные убийцы людей,а если нет возможности,оставить только с лежащими "полицейскими".Сотни тысяч людей остались без близких родных из-за халатности государственных служб,которые не производят мониторинг опасности на дорогах и принятия мер безопасности.
Дядя Бо
Нынешнему руководству страны не нужны граждане: государственная социальность очень дорого обходится элите, отсюда все нынешние законы, росгвардия и т.п.
OldObyvatel
Еще одна жертва воровства, охватившего страну. Не должно быть нерегулируемых пешеходных переходов.
Неужели не понятен простой алгоритм.
При высокой загруженности магистралей - только подземные и надземные переходы, при средней - переходы оснащаются регулируемые пешеходами светофорами, при низкой - обязательно лежачий полицейский и освещение.
Неужели для того, чтобы это понять нужна гибель десятков, а может и тысяч людей.
Это власть людоедов.
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