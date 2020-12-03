Пьяного москвича не пустили в церковь. Он въехал в нее на автомобиле

Пьяный мужчина въехал на территорию церкви в Москве в Малом Предтеченском переулке. Об этом 3 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.



«Сегодня в Малом Предтеченском переулке водитель, управляя автомашиной Opel, въехал на территорию храма... По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили полицейские.



По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Источник РИА Новости рассказал, что мужчина хотел пройти на территорию церкви пешком, но, когда его не пустили, «принял решение заехать туда на автомобиле». ТАСС уточняет, что речь идет о церкви Иоанна Предтечи. Почему мужчина так хотел попасть именно в этот храм, пока неизвестно.

