FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11
Печать

В Смольном отчитались о пойманных за сутки безмасочниках. Их искали на земле и под землёй

Более двух десятков нарушителей масочного режима были застигнуты врасплох в общественном транспорте Петербурга. Людей с «голыми» лицами искали на земле и под землёй. Подробную статистику за среду представили в Смольном 3 декабря.

Так, в наземном транспорте выявили 12 нарушителей, в вестибюле метро — двоих, на платформах — семерых. Итого, протоколы получил 21 человек. Всего же с начала пандемии сотрудникам Комитета по транспорту и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности на глаза попались 1028 безмасочников.

В России по состоянию на 3 декабря был установлен новый рекорд по числу заболевших за сутки — 28 145 случаев (накануне их было 25 345). Новых заразившихся COVID-19 нашли во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 7750. Петербург удерживает вторую строчку по этому показателю с 3692 заболевшими.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Владислав М
Чиновники Смольного ерундой занимаются, они могли бы наловить этих безмасочников не выходя из Смольного.
Баба Нюра
Смешно это, на весь город пару десятков нарушителей. Так искали, значит. У нас в "Пятерочке" народ в масках с открытыми ноздрями, или вовсе на подбородке, а нормально надевают, только когда к кассе подходят, иначе не обслужат.
alex_k
а под водой?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний