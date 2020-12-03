В Смольном отчитались о пойманных за сутки безмасочниках. Их искали на земле и под землёй

Более двух десятков нарушителей масочного режима были застигнуты врасплох в общественном транспорте Петербурга. Людей с «голыми» лицами искали на земле и под землёй. Подробную статистику за среду представили в Смольном 3 декабря.



Так, в наземном транспорте выявили 12 нарушителей, в вестибюле метро — двоих, на платформах — семерых. Итого, протоколы получил 21 человек. Всего же с начала пандемии сотрудникам Комитета по транспорту и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности на глаза попались 1028 безмасочников.

