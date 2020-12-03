Юная американка индийского происхождения Гитанджали Рао из Колорадо стала первым обладателем звания «Ребёнок года» по версии журнала Time. Издание сообщило об этом 3 декабря.

15-летнюю Гитанджали Рао отметили за изобретение мобильного устройства для обнаружения примеси свинца в питьевой воде. Кроме того, она разработала компьютерную программу Kindly, которая при помощи искусственного интеллекта может обнаружить признаки травли в интернете.



Time впервые составил рейтинг подобного рода, сделав выбор более чем из 5 тыс. кандидатов в возрасте от восьми до 15 лет. Рао вышла победительницей в последнем круге отбора, в который прошли еще четверо подростков из Калифорнии, Миссури, Вирджинии и Техаса.

