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Журнал Time впервые выбрал ребёнка года. Юная изобретательница борется за чистоту воды и против травли в интернете

Юная американка индийского происхождения Гитанджали Рао из Колорадо стала первым обладателем звания «Ребёнок года» по версии журнала Time. Издание сообщило об этом 3 декабря.

15-летнюю Гитанджали Рао отметили за изобретение мобильного устройства для обнаружения примеси свинца в питьевой воде. Кроме того, она разработала компьютерную программу Kindly, которая при помощи искусственного интеллекта может обнаружить признаки травли в интернете.

Time впервые составил рейтинг подобного рода, сделав выбор более чем из 5 тыс. кандидатов в возрасте от восьми до 15 лет. Рао вышла победительницей в последнем круге отбора, в который прошли еще четверо подростков из Калифорнии, Миссури, Вирджинии и Техаса.

«Наблюдение, мозговой штурм, исследование, созидание и общение», — сообщила американка изданию, говоря о принципе своего подхода к научной деятельности. Рао рекомендует сверстникам не зацикливаться на стремлении решить несколько проблем сразу, а сосредоточиться на одной.

«Если я смогла, то это сможет каждый», — уверенно добавила она.

Через неделю Time выберет «Человека года». В прошлом году им стала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Её портрет украсил обложку журнала.

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Комментарии (9)

bluxer
Папы Карлы изваяли очередную буратину, которая якобы что-то сама изобретает.
260551481
А в России сегодня детки в таком возрасте уже опробовали и спиртное, и табачное, некоторые уже и сексуальные утехи и наркотики опробировали...
hal9000
А я в 3 классе из досок автомобиль зафигачил на педалях велик правда новый разобрал ..и никакого приза не получил..батя по шее дал за то что новый велик разломал..целый год ходил пешком ...
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