Юная американка индийского происхождения Гитанджали Рао из Колорадо стала первым обладателем звания «Ребёнок года» по версии журнала Time. Издание сообщило об этом 3 декабря.
Introducing the first-ever Kid of the Year, Gitanjali Rao https://t.co/Hvgu3GLoNs pic.twitter.com/4zORbRiGMU— TIME (@TIME) December 3, 2020
15-летнюю Гитанджали Рао отметили за изобретение мобильного устройства для обнаружения примеси свинца в питьевой воде. Кроме того, она разработала компьютерную программу Kindly, которая при помощи искусственного интеллекта может обнаружить признаки травли в интернете.
Time впервые составил рейтинг подобного рода, сделав выбор более чем из 5 тыс. кандидатов в возрасте от восьми до 15 лет. Рао вышла победительницей в последнем круге отбора, в который прошли еще четверо подростков из Калифорнии, Миссури, Вирджинии и Техаса.
«Наблюдение, мозговой штурм, исследование, созидание и общение», — сообщила американка изданию, говоря о принципе своего подхода к научной деятельности. Рао рекомендует сверстникам не зацикливаться на стремлении решить несколько проблем сразу, а сосредоточиться на одной.
«Если я смогла, то это сможет каждый», — уверенно добавила она.
Через неделю Time выберет «Человека года». В прошлом году им стала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Её портрет украсил обложку журнала.