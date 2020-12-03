Петербургский Союз журналистов просит депутатов одуматься и отказаться от принятия «заведомо вредных» законопроектов

Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти опубликовал 3 декабря обращение к депутатам, внесшим на рассмотрение в Госдуму законопроекты, которые могут, по мнению членов союза, привести к еще большей цензуре в СМИ.



Представители объединения уточнили, что речь идет об изменениях работы корреспондентов на уличных акциях, наделении Генеральной̆ прокуратуры РФ и МИД РФ дополнительными полномочиями по блокировке интернет-ресурсов, «причастных (по мнению властей̆) к нарушению прав и свобод». Также в скором времени могут принять законопроект о введении штрафов за распространение информации об НКО, признанных «иностранным агентом», без соответствующих пометок в тексте публикации. Может стать законным запрет на публикацию изображений лиц, осуждённых Нюрнбергским трибуналом. И это далеко не все инициативы.

