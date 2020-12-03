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Петербургский Союз журналистов просит депутатов одуматься и отказаться от принятия «заведомо вредных» законопроектов

Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти опубликовал 3 декабря обращение к депутатам, внесшим на рассмотрение в Госдуму законопроекты, которые могут, по мнению членов союза, привести к еще большей цензуре в СМИ.

Представители объединения уточнили, что речь идет об изменениях работы корреспондентов на уличных акциях, наделении Генеральной̆ прокуратуры РФ и МИД РФ дополнительными полномочиями по блокировке интернет-ресурсов, «причастных (по мнению властей̆) к нарушению прав и свобод». Также в скором времени могут принять законопроект о введении штрафов за распространение информации об НКО, признанных «иностранным агентом», без соответствующих пометок в тексте публикации. Может стать законным запрет на публикацию изображений лиц, осуждённых Нюрнбергским трибуналом. И это далеко не все инициативы.

«Мы считаем, что принятие данных законопроектов ещё больше затруднит профессиональную деятельность журналистов и создаст дополнительные помехи для своевременного, полного и разностороннего информирования общества о значимых фактах, тенденциях и событиях; будет способствовать ограничению конституционных прав граждан и усилению цензуры», — считают в Союзе журналистов.

Секретариат правления организации призвал депутатов Госдумы отказаться от принятия всех вышеуказанных инициатив как «заведомо вредных».

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Комментарии (3)

vader
А это интересно. Ведь эти законопроекты принимаются ровно в то же время, что и законы, ограничивающие распространение информации во Франции.
bombaleilo
VPN:)))
Oleg_I
Да ну вы че? Вам Пучков с Прилепиным, не вспоминая уж Макарова, сейчас скажут, что цензура исключительно благотворно влияла на все население страны, включая авторов. Это наш кодекс победителей или как там?
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