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Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом остается «напряженной», а результаты тестов не приходят за двое суток

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом остается в России «напряженной».

«Ситуация, безусловно, напряженная, это очевидно <...> Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое», - заявила Попова 3 декабря в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что больше всего COVID-19 в стране заражаются люди возрастом от 29 до 64 лет. Каждый восьмой из позвонивших на горячую линию жалуется на невыдачу результатов тестов на коронавирус в течение 48 часов, как ранее обещали власти. При этом глава Роспотребнадзора, что срок следует сократить до 24 часов. Правда, она не сказала, как добиться того, чтобы сроки соблюдались.

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Комментарии (4)

Otkating
кто .. главу росподребнадзора?
virusanet
на кой всем этим людям тесты?
арбидол нахаляву получить?

хе-хе.
syshsun
Очень просто,платишь специально обученным людям и они тебе,никуда не ходя,на след. день присылают портянку,что все ок.
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