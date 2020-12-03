Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом остается «напряженной», а результаты тестов не приходят за двое суток

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом остается в России «напряженной».
«Ситуация, безусловно, напряженная, это очевидно <...> Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое», - заявила Попова 3 декабря в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
Она уточнила, что больше всего COVID-19 в стране заражаются люди возрастом от 29 до 64 лет. Каждый восьмой из позвонивших на горячую линию жалуется на невыдачу результатов тестов на коронавирус в течение 48 часов, как ранее обещали власти. При этом глава Роспотребнадзора, что срок следует сократить до 24 часов. Правда, она не сказала, как добиться того, чтобы сроки соблюдались.