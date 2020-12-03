В Петербурге обещают сохранить Жемчужный пляж. Дороги подвинутся

Активисты из Зелёной коалиции Петербурга сообщили 3 декабря о спасении Жемчужного пляжа на территории микрорайона «Балтийская жемчужина».
В октябре муниципальные депутаты направили губернатору Александру Беглову коллективное обращение с просьбой изменить трассировку улицы Адмирала Черокова и Балтийского бульвара, чтобы защитить от уничтожения Жемчужный пляж.
Построенная в прошлом году улица Адмирала Черокова «врезается» в Финский залив, перпендикулярно ему — вдоль берега — должны возвести Балтийский бульвар. Но в этом случае пляж был бы отрезан от микрорайона. Подписанты обратили тогда внимание, что часть территории в этом случае стала бы недоступной для уборочной техники. Они предлагали «отвести» бульвар от побережья, усмотрев в существующей трассировке нарушение Водного кодекса.
«В устной форме представитель Комитета по градостроительству сообщил депутатам МО Южно-Приморский, что на последнем совещании в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры было принято решение о корректировке трассировки дорог и разработке соответствующего проектного решения с целью сохранения Жемчужного пляжа. Представитель ЗАО "Балтийская жемчужина" подтвердил данную информацию и сообщил, что китайский инвестор сейчас занимается этим вопросом и скоро вынесет на рассмотрение в правительство Санкт-Петербурга альтернативный проект», — сообщили активисты в четверг.