FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В Петербурге обещают сохранить Жемчужный пляж. Дороги подвинутся

Активисты из Зелёной коалиции Петербурга сообщили 3 декабря о спасении Жемчужного пляжа на территории микрорайона «Балтийская жемчужина».

В октябре муниципальные депутаты направили губернатору Александру Беглову коллективное обращение с просьбой изменить трассировку улицы Адмирала Черокова и Балтийского бульвара, чтобы защитить от уничтожения Жемчужный пляж.

Построенная в прошлом году улица Адмирала Черокова «врезается» в Финский залив, перпендикулярно ему — вдоль берега — должны возвести Балтийский бульвар. Но в этом случае пляж был бы отрезан от микрорайона. Подписанты обратили тогда внимание, что часть территории в этом случае стала бы недоступной для уборочной техники. Они предлагали «отвести» бульвар от побережья, усмотрев в существующей трассировке нарушение Водного кодекса.

«В устной форме представитель Комитета по градостроительству сообщил депутатам МО Южно-Приморский, что на последнем совещании в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры было принято решение о корректировке трассировки дорог и разработке соответствующего проектного решения с целью сохранения Жемчужного пляжа. Представитель ЗАО "Балтийская жемчужина" подтвердил данную информацию и сообщил, что китайский инвестор сейчас занимается этим вопросом и скоро вынесет на рассмотрение в правительство Санкт-Петербурга альтернативный проект», — сообщили активисты в четверг.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

263818021
Помойка ,а не пляж!
Zmeika
нечастый нынче повод для радости) спасибо!
vader
Хочется уточнить - Петербург уже полностью куплен китаем или только частично?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний