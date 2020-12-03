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Суд арестовал по делу о госизмене представителя династии в российском авиастроении

Лефортовский суд Москвы арестовал ученого Анатолия Губанова по подозрению в госизмене. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Розмахову.

«В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 2 февраля 2021 года», — заявила собеседница агентства.

Источник ТАСС подтвердил, что речь идет о преподавателе кафедры «Физика полета», доценте Московского физико-технического института Анатолии Губанове. По данным издания, он является представителем известной династии в российском авиастроении. Тестем Губанова, по информации ТАСС, является Леонид Шкадов, который был одним из руководителей авиационной промышленности еще в СССР. Шкадов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского с 1979 года, возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет). У самого Губанова пятеро детей, из них трое также работают в авиационной сфере.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев заявил «Интерфаксу», что в его вузе Губанов работает по совместительству, а проблемы якобы связаны «с основной работой».

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Комментарии (2)

any_5e4cfc41eb9fb
Увы, похоже, что всё гораздо хуже. Ни учёные, ни широкое образование как таковое не радует тех, кого должно бы...
hal9000
Это не госизмена а внутри институтская скорее грызня за контракт...)..госизмену там можно пришить любому на таких должностях..
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