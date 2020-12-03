Суд арестовал по делу о госизмене представителя династии в российском авиастроении

Лефортовский суд Москвы арестовал ученого Анатолия Губанова по подозрению в госизмене. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Розмахову.



«В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 2 февраля 2021 года», — заявила собеседница агентства.



Источник ТАСС подтвердил, что речь идет о преподавателе кафедры «Физика полета», доценте Московского физико-технического института Анатолии Губанове. По данным издания, он является представителем известной династии в российском авиастроении. Тестем Губанова, по информации ТАСС, является Леонид Шкадов, который был одним из руководителей авиационной промышленности еще в СССР. Шкадов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского с 1979 года, возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет). У самого Губанова пятеро детей, из них трое также работают в авиационной сфере.

