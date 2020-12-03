Петербуржец задолжал государству более 13 млн рублей, уклоняясь от налоговых платежей. Суд оштрафовал его на 300 тысяч

Кировский районный суд Петербурга оштрафовал жителя города на 300 тысяч рублей за игнорирование таможенных платежей. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.



На заседании было установлено, что работник коммерческой организации, осуществляющей перевозки, в июне 2019 года незаконно ввёз в Россию из Кипра разнообразные товары бьюти-индустрии. Там, например, были косметические средства, повязки на голову, шприцы с инъекциями, инъекционный имплантат.

При декларировании груза он схитрил и представил в таможенный орган недостоверные сведения о наименовании, количестве и соответствующих кодах товаров. Таким образом, он причинил имущественный вред Российской Федерации в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму более 13 млн 100 тысяч рублей.