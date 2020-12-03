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Петербуржец задолжал государству более 13 млн рублей, уклоняясь от налоговых платежей. Суд оштрафовал его на 300 тысяч

Кировский районный суд Петербурга оштрафовал жителя города на 300 тысяч рублей за игнорирование таможенных платежей. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На заседании было установлено, что работник коммерческой организации, осуществляющей перевозки, в июне 2019 года незаконно ввёз в Россию из Кипра разнообразные товары бьюти-индустрии. Там, например, были косметические средства, повязки на голову, шприцы с инъекциями, инъекционный имплантат.

При декларировании груза он схитрил и представил в таможенный орган недостоверные сведения о наименовании, количестве и соответствующих кодах товаров. Таким образом, он причинил имущественный вред Российской Федерации в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму более 13 млн 100 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 300 тысяч рублей штрафа. Также на заседании был удовлетворён иск прокурора о взыскании с предприимчивого петербуржца денег, которых из-за него недосчитались в казне.

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Комментарии (5)

Урус-Баши
Каким только говном ни торгуют люди с таинственной специальностью "предприниматель". Хотелось бы знать, где учат этой специальности.
veteran78
Оно нас мы его как можем.
GOST
Какой умный предприниматель , его надо наградить !
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