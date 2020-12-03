ЕС обвинил Россию в распространении «дезинформации» о коронавирусе для «улучшения собственного имиджа»

В опубликованном сегодня плане Еврокомиссии сообщается о якобы имевших место попытках России распространять недостоверную информацию во время пандемии COVID-19.
«Иностранные акторы и некоторые страны (в частности Россия и Китай) участвовали в операциях и кампаниях дезинформации вокруг COVID-19 <...>, стремясь подорвать демократические дискуссии, обострить социальное напряжение и улучшить собственный имидж», — сообщается 3 декабря в «Плане действий в области демократии», опубликованном на сайте Европейской комиссии.
В документе не указаны конкретные примеры дезинформации. Еврочиновники требуют усилить противодействие информационному вмешательству. В частности, Еврокомиссия допускает введение санкций и работу по развенчиванию дезинформации.