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ЕС обвинил Россию в распространении «дезинформации» о коронавирусе для «улучшения собственного имиджа»

В опубликованном сегодня плане Еврокомиссии сообщается о якобы имевших место попытках России распространять недостоверную информацию во время пандемии COVID-19.

«Иностранные акторы и некоторые страны (в частности Россия и Китай) участвовали в операциях и кампаниях дезинформации вокруг COVID-19 <...>, стремясь подорвать демократические дискуссии, обострить социальное напряжение и улучшить собственный имидж», — сообщается 3 декабря в «Плане действий в области демократии», опубликованном на сайте Европейской комиссии.

В документе не указаны конкретные примеры дезинформации. Еврочиновники требуют усилить противодействие информационному вмешательству. В частности, Еврокомиссия допускает введение санкций и работу по развенчиванию дезинформации.

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Комментарии (2)

Otkating
Пропагондоны, ... дал приказ!!!
Kezevo
Кто бы сомневался что пропаганда упустит возможность и на этом поспекулировать
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