Утренники для взрослых и лимонадные дискотеки. Финский бизнес придумал способ обойти запрет на работу баров по ночам

Финские рестораторы придумали новые форматы для обхода ограничений — они устраивают «лимонадные дискотеки» и «утренники», где можно употреблять не попадающие под запрет напитки крепостью до 2,8 процента. Жалобщики сообщают о вечеринках с сотней гостей. Ранее СМИ писали о планируемых мероприятиях в честь дня Независимости 6 декабря.

Финны продолжают устраивать массовые мероприятия и ходить в бары, несмотря на жесткие ограничения и рекомендации по запрету корпоративов. Власти решили прикрыть лазейку.

Согласно нынешним правилам, двери общепита и увеселительных заведений должны быть закрыты с 23 до 5 часов утра, а на публичных мероприятиях должно быть не более 10 участников.

Правительство Финляндии уже отреагировало на статьи в СМИ о нарушении ограничений. Власти сегодня обсудили новые меры для работы ресторанов и баров, которые вступят в силу с субботы. Время продажи алкоголя в заведениях в некоторых регионах, включая Хельсинки, теперь сдвинули с 5 до 7 утра. Подача спиртного заканчивается в 22:00. У каждого покупателя теперь должно быть собственное посадочное место. Ограничения действуют до середины декабря.

В Петербурге, напомним, бары и рестораны закроют совсем на период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.