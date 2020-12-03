Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Краснодарского края, днем 3 декабря в Абинском районе столкнулись микроавтобус «ГАЗель», перевозивший школьников с места учебы по маршруту, и легковой автомобиль Nissan Almera. По данным прокуратуры региона, водитель школьного микроавтобуса выезжал на главную дорогу со второстепенной и не пропустил «Ниссан». На фото с места аварии видно, что обе машины съехали в кювет, а «ГАЗель» еще и опрокинулась на бок.

Микроавтобус, перевозивший школьников, попал в аварию в Краснодарском крае. Машина столкнулась с легковым автомобилем и оказалась в кювете. Четверо детей пострадали.

В результате ДТП пострадали пять человек. По предварительным данным прокуратуры, водитель «Альмеры» получил перелом ключицы, у троих детей, ехавших в микроавтобусе, ссадины и ушибы, и еще у одного подозревают трещину в бедре.

По факту произошедшего ведется проверка, в том числе будут проверять соблюдение законодательства и мер безопасности при перевозке детей автомобильным транспортом.

Только сегодня, 3 декабря, замглавы ГИБДД России Владимир Кузин говорил на пресс-конференции о ДТП с детьми. С января по октябрь на дорогах России погибли 435 детей, еще 15 601 ребенок получил травмы.